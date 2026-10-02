La policía descarta bomba frente al Supremo de Brasil

Un sospechoso “intentó saltar las vallas de la corte” y “lanzó una mochila sobre una parada de ómnibus”, lo que activó el protocolo de seguridad, indicó el supremo en una nota.

Una decena de patrullas acordonó la zona, constató un periodista de la AFP.

Las autoridades examinaron la mochila en busca de “un explosivo”, dijo el mayor Raphael Broocke, vocero de la Policía Militar de Brasilia.

Tras analizar su contenido, se constató que se trataba “solo de objetos personales”, precisó Broocke a la AFP.

El sospechoso, que se resistió al arresto, va a permanecer detenido bajo investigación, agregó el portavoz.

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El episodio ocurre a tres días de los comicios en los que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección contra el candidato derechista Flávio Bolsonaro.

La Corte Suprema estuvo en el centro de la campaña por una crisis que desataron revelaciones sobre vínculos entre algunos de sus jueces y un banquero preso por un megafraude financiero.

En noviembre de 2024, un hombre se inmoló y murió frente a la corte.

La zona también fue escenario de los eventos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, invadieron y dañaron las sedes de los poderes públicos para reclamar una intervención militar tras la derrota del ultraderechista en las elecciones.

Centenares de personas fueron condenadas por golpismo.

Jair Bolsonaro también cumple una pena de 27 años de cárcel por haber urdido un plan para dar un golpe contra Lula tras perder los comicios.