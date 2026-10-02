La producción industrial brasileña cae un 1,2 % interanual en agosto

En la comparación mensual, la caída fue del 0,6 %, lo que interrumpió el avance del 0,1 % que había alcanzado el sector en julio, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Pese al retroceso de agosto,la producción industrial acumula un crecimiento del 0,8 % en los ocho primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. En los últimos 12 meses el avance es del 0,6 %.

El resultado de agosto se produce después de que la industria interrumpiera en julio dos meses consecutivos de caídas mensuales y, en la comparación interanual, pusiera fin a una secuencia de cuatro meses de crecimiento.

La producción industrial en Brasil ha ido perdiendo impulso debido a los altos costos de producción y la disminución de la demanda.

A eso se suman las altas tasas de interés, actualmente en el 13,75 % anual, lo que dificulta el acceso a créditos.

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Después de crecer un 2,3 % en 2025, la economía brasileña continuará desacelerándose, lo que limitará la expansión del producto interior bruto (PIB) del país en torno a un 2 %, según las previsiones del Gobierno.