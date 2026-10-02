La Unión Africana pide rebajar la escalada de tensiones de Etiopía con Eritrea y Egipto

"La Comisión (de la UA) insta a los tres Estados miembros a que actúen con la máxima moderación y se abstengan de realizar acciones o declaraciones que puedan agravar aún más las tensiones y socavar la paz y la estabilidad regionales", reza un comunicado de la UA publicado a última hora del jueves.

Además, subrayó la importancia de preservar los canales de comunicación y les instó a resolver sus diferencias a través de canales diplomáticos y el diálogo pacífico.

Por último, se ofreció a apoyar los esfuerzos de desescalada, diálogo y resolución pacífica de sus diferencias.

El Gobierno egipcio declaró este viernes "persona non grata" a un consejero de la Embajada de Etiopía en El Cairo y le dio 48 horas para abandonar el país aplicando el principio de reciprocidad por la misma medida tomada el jueves por el Ejecutivo etíope.

Las relaciones entre Etiopía y Egipto han sido tensas en los últimos años por la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), que ha enfrentado a ambos países por el uso del agua del río Nilo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Etiopía también anunció este jueves el cierre de su Embajada en Eritrea y la expulsión de diez diplomáticos eritreos, a quienes dio 48 horas para abandonar el país tras acusarlos de amenazar la seguridad nacional.

De manera recíproca, Eritrea anunció la ruptura total de sus relaciones diplomáticas con Etiopía.

Todo ello ocurre mientras Etiopía sufre una intensificación de combates en la región norteña etíope de Tigré después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciara la semana pasada una "guerra defensiva" contra el Gobierno federal.

La medida de este jueves se anunció después de que el mariscal de campo Birhanu Jula, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, acusara a finales del pasado septiembre a Eritrea, Egipto y Sudán de apoyar a una alianza recién creada de grupos armados y de oposición que pretende desestabilizar el país.