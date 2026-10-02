Las 'Cucarachas' inician su protestas para pedir la dimisión del jefe electoral indio

La protesta más grande, convocada por el influyente CJP y liderada por su fundador Abhijeet Dipke, comenzó a las 16:00 hora local (10:30 GMT) en Bombay. En el lugar se congregaron cientos de policías y se reforzó fuertemente la seguridad.

En videos difundidos en redes sociales se observa a decenas de personas participando en esta marcha. Una hora antes de su inicio, el CJP publicó un mensaje en su cuenta de X alertando a sus simpatizante que "en caso de que sean detenidos ilegalmente hoy durante la protesta, comuníquense con los contactos mencionados aquí. Les agradecemos a todos por brindar ayuda legal".

De forma paralela, agrupaciones de la sociedad civil y colectivos como la Students Federation of India (SFI) y la All India Student Association organizaron otra manifestación a las 11:00 hora local (05:30 GMT) en Jantar Mantar, el tradicional epicentro de las protestas en Nueva Delhi.

Sin embargo, al no contar con permisos oficiales, la Policía subió rápidamente a la mayoría de los manifestantes a autobuses y se los llevó del lugar.

"Marchábamos hacia Jantar Mantar y nos detuvieron. Fueron muy brutales con nosotros", relató a EFE Maleeha, integrante de la SFI y una de las arrestadas en la capital. Según su testimonio, los agentes "llenaron autobuses con gente y los llevaron a diferentes comisarías".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La joven, que estimó en un centenar los detenidos solo en su estación, esperaba ser liberada al final del día, ya que "normalmente sueltan a las chicas a partir de las seis".

Las movilizaciones se producen tras cumplirse el ultimátum de 48 horas lanzado por el CJP, grupo que en julio forzó la dimisión del ministro de Educación, exigiendo la salida de Kumar por supuestas irregularidades en el censo de votantes para favorecer al partido gobernante.

El diario Indian Express publicó que dos comisionados electorales cuestionaron decisiones de Kumar al menos 14 veces durante los últimos diez meses, principalmente sobre el proceso de revisión del censo de votantes iniciado el año pasado.