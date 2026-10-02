Líder de banda criminal Chone Killers irá a juicio en Ecuador por delincuencia organizada

'Negro Tulio' ya fue condenado en julio del año pasado a trece años de prisión por delincuencia organizada, en una causa vinculada a una estructura criminal infiltrada en instituciones del municipio de Durán (provincia de Guayas) y dos meses antes recibió una sentencia de 34 años y ocho meses de prisión por terrorismo.

En este caso, la Fiscalía sostiene que la estructura liderada por Martínez participó en 88 hechos violentos, entre ellos 79 asesinatos, cinco tentativas de asesinatos y cuatro atentados contra instituciones públicas.

Entre las víctimas están los fiscales Leonardo Palacios, asesinado en junio de 2023 en Durán, y César Suárez, en enero de 2024 en la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país y una de las más afectadas por la actividad del crimen organizado.

La investigación también vincula a la organización con la muerte de funcionarios del municipio de Durán y con el atentado de mayo de 2023 contra el alcalde de esa localidad, Luis Chonillo.

Entre los otros procesados se encuentra alias 'Bob Marley', quien presuntamente ejercía funciones de mando y dirección dentro de la estructura y servía a 'Negro Tulio'.

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'Negro Tulio', al frente de los Chone Killers, fue capturado por las autoridades panameñas junto a otras cinco personas –cuatro ecuatorianos y un colombiano– durante el allanamiento de una vivienda en Panamá el 30 de mayo de 2024.

El líder criminal era uno de los delincuentes más buscados de Ecuador.

Chone Killers es una de las bandas criminales más conocidas del país y hace parte de las estructuras del crimen organizado a las que el presidente Daniel Noboa declaró la "guerra" desde inicios de 2024 para aplacar la escalada de violencia que ha llevado al país a figurar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Si bien comenzó siendo grupo delictivo callejero, poco a poco se convirtió en una de las grandes organizaciones a las que el Gobierno ecuatoriano declaró como "terroristas" e incluyó dentro del 'conflicto armado interno'.