Líder de 'Los Pulpos' es condenado a 35 años de cárcel por muerte de comerciante en Perú

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la ciudad norteña de Trujillo, donde se formó 'Los Pulpos', condenó a 35 años a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo', por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de una comerciante, en el distrito de El Porvenir.

Durante la audiencia, "el sentenciado admitió su responsabilidad en el crimen" ocurrido en 2020, cuando interceptó a la víctima durante un asalto y le disparó provocándole la muerte, agregó la fuente en su cuenta de la red social X.

Cruz Torres se acogió al proceso especial de terminación anticipada para obtener una reducción de la pena a 35 años de prisión.

La víctima, Santos Juliana Eustaquio González, de 60 años, era una conocida comerciante de tubérculos que fue asaltada por 'Jhonsson Pulpo' cuando se desplazaba en un mototaxi con un bolso lleno de dinero en efectivo.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del distrito El Porvenir de Trujillo.

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El cabecilla de 'Los Pulpos' quedó recluido la pasada semana en la Base Naval del Callao, la prisión de máxima seguridad de Perú, después de haber sido capturado en Bolivia en septiembre pasado, desde donde dirigió el secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

La Base Naval del Callao fue creada para albergar a los convictos más peligrosos del país como líderes terroristas, y en ella también está actualmente Erick Mendoza, apodado El Monstruo, otro líder criminal capturado en septiembre de 2025 en Paraguay.

'Jhonsson Pulpo' es la tercera generación de un clan criminal surgido en Trujillo, a unos 550 kilómetros al norte de Lima, y desde muy joven asumió el control de la organización criminal, tras la captura de su padre, Jhon Cruz Arce ('Jhon Pulpo'), quien el año pasado salió en libertad tras cumplir una condena de 25 años de cárcel.

Bajo su liderazgo, Los Pulpos se han expandido hacia países como Chile y Bolivia a través de las extorsiones, con un estilo cruel y sanguinario donde han secuestrado y mutilado a sus víctimas para lograr el dinero exigido para su liberación.