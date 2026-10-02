Los acampados en Madrid marchan hacia Congreso donde se votarán los decretos de vivienda

Las inmediaciones del Congreso de los Diputados están ya blindadas por efectivos de la Policía Nacional ante la convocatoria del Sindicato de Inquilinas a concentrarse junto al Congreso.

A las diez de la mañana han quedado cortados al tráfico todos los accesos y se ha acordonado tanto el perímetro exterior de los edificios del Congreso como las calles aledañas.

Salvo sorpresa mayúscula, el Congreso rechazará la convalidación de los dos decretos sobre vivienda tras el "no" de última hora del partido conservador nacionalista catalán Junts -que enviará al Gobierno una propuesta alternativa- y la negativa ya anunciada del los conservadores del PP y la ultraderecha de Vox, en medio de la indignación creciente de los acampados en plazas de toda España.

La acampada de la Puerta del Sol es una concentración de protesta en el centro de Madrid que empezó el pasado sábado 26 de septiembre, al terminar una manifestación por el alto precio de la vivienda en España, y se ha prolongado hasta el día de hoy.

Durante la semana, los acampados han logrado poner el problema de la vivienda en el centro del debate político y el Gobierno español ha presentado dos decretos sobre vivienda en el Congreso.

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Uno recoge el grueso de las medidas en materia de desahucios, alquiler de habitaciones, limitaciones a la compra especulativa, medidas fiscales y ayudas a la compra. El segundo se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler.

Ambos decretos se votan hoy en un pleno extraordinario donde previsiblemente serán rechazados por el voto en contra de los partidos conservadores.