Los acampados vuelven a Sol y las manifestaciones se multiplican por el territorio español

Todo ello después de que el Parlamento español haya rechazado, con los votos en contra del PP, Vox y Junts, los dos decretos sobre vivienda, que contenían la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.

Manifestaciones que continuarán este sábado, pues el Sindicato de Inquilinas ha convocado decenas de ellas en las principales ciudades de España, con una gran marcha en Madrid, mientras llama a la huelga general.

Movilizaciones convocadas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres.

Así las cosas, los concentrados en Sol continuarán allí acampados hasta que no se convoque una huelga general: "La lucha está aquí y no en el Parlamento".

Tras conocerse la decisión del decaimiento de los dos decretos, los centenares de manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Congreso -Parlamento español- han marchado nuevamente hacia la Puerta del Sol al grito de "vergüenza", "tu beneficio, nuestra miseria", "que viva la clase obrera" y "huelga general".

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Con cánticos como "donde están, no se ven, Comisiones y UGT" o "hace falta ya una huelga, una huelga hace falta ya, una huelga general", los concentrados han llamado a volver a las calles en las manifestaciones por la vivienda de este sábado.

Sindicatos de izquierda, CCOO y UGT, que hoy han hecho un llamamiento a la clase trabajadora para "llenar las calles este fin de semana".

"Tras el varapalo en el Congreso, CCOO y UGT llaman a la movilización social para dignificar el acceso a la vivienda", han expresado ambas centrales sindicales en un comunicado conjunto, en el que critican que el rechazo a los decretos del Gobierno "instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud".

Los sindicatos denuncian que aunque la economía crece como nunca, la riqueza no se reparte equitativamente y los grandes beneficios empresariales no se trasladan de manera suficiente a los salarios, mientras el alza de los precios lastra el poder de compra de millones de personas trabajadoras.

A ello suman el desmantelamiento de los servicios públicos y la especulación con la vivienda, lo que provoca que una parte creciente de la población no disponga de rentas suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En Barcelona, centenares de personas han cortado dos de los principales accesos a la ciudad, en la Gran Via y en la avenida Meridiana, en protesta por el 'no' del Congreso.

Los manifestantes se han concentrado bajo el lema "Caen los decretos, lo bloqueamos todo".

Uno de los portavoces del sindicato convocante ha instado en la acampada de Barcelona a centros educativos, comités de empresa, universidades, pueblos, ciudades y campesinado, entre otros, a organizar asambleas para encaminarse conjuntamente hacia la huelga general.

En su intervención, el portavoz ha arremetido contra PSOE y Sumar -fuerzas políticas del Gobierno- a quienes ha acusado de no impulsar medidas en favor del derecho a la vivienda "hasta ahora, que el conflicto se podía llevar este Gobierno por delante".

En el País Vasco, miles de personas se han manifestado esta tarde para exigir el fin de la especulación inmobiliaria y que se garantice una vivienda "para todos".

Multitudinaria ha sido la manifestación que ha recorrido parte del centro de Bilbao entre gritos de 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino) o 'Etxebizitza ez da negozioa' (la vivienda no es negocio), entre otros.

Las manifestaciones de esta tarde en las capitales vascas estaban convocadas de manera conjunta por movimientos por la vivienda con anterioridad al rechazo que han sufrido esta tarde en el Congreso los dos decretos.

Los convocantes han defendido que el derecho a la vivienda "debe ser un derecho garantizado como lo son la sanidad y la educación" y han señalado que para garantizarlo "hay que acabar con la especulación, hay que expropiar a los especuladores" y "hay que prohibir la especulación", entre otras medidas.

Los movimientos vascos por la vivienda también han convocado manifestaciones en Vitoria y San Sebastián.

En Vitoria, alrededor de un millar de personas han participado en una marcha tras una pancarta sin firma y con el lema en euskera 'Contra la especulación. Vivienda para todos. Paralizar todos los desahucios, expropiar a los especuladores, prohibir la especulación'.

Los manifestantes han coreado consignas como 'Vuestra riqueza nuestra miseria' y 'Nos roban el salario rentistas y empresarios', entre otros lemas contra la especulación inmobiliaria.

Otra multitudinaria manifestación contra la especulación y por la vivienda ha recorrido este viernes las calles de Pamplona.

Durante el recorrido se han oído frases como 'Rentistas y empresarios nos roban el salario', 'No al negocio de la vivienda', 'Fondos buitre fuera' o 'La lucha es el único camino'.

Antes de iniciar el recorrido, una portavoz de los convocantes ha declarado que "mientras la vivienda sea una mercancía que se pueda usar, que se pueda alguien beneficiar y que se pueda lucrar, nunca va a ser un derecho".

En Oviedo, cientos de manifestantes se han reunido convocados por dos sindicatos, que han anunciado su intención de iniciar una acampada en la capital asturiana.

Andrés García, portavoz de uno de los sindicatos convocantes, ha asegurado que, "pasara lo que pasara" en el Congreso, su organización ya había decidido "trabajar para la huelga general".

Estela Rodríguez, otra portavoz de los convocantes, ha declarado que hoy "se ha visto la incapacidad del Gobierno (de España) y su círculo parlamentario para sacar los mínimos".

Más de 15.000 personas, según cifras del Sindicato de Inquilinas, han marchado por las calles de Sevilla para clamar por el derecho a una casa y pedir una huelga general.

La manifestación ha partido de las Setas, en el centro de Sevilla, donde 300 personas pernoctan en una acampada de más de 100 tiendas que reclama mejorar el acceso a la vivienda desde hace casi una semana.

Los manifestantes, con cánticos contra los "rentistas" y "caseros", han seguido por la Ronda Histórica de la capital andaluza hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía al grito de "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa"; "Rentistas y caseros, todos al basurero"; "Gobierno y patronal, alianza criminal"; "Maricarmen somos todas"; y el muy coreado "hace falta, hace falta, una huelga general".

Niklas Rodríguez, que ha sido el encargado de leer el manifiesto por parte del Sindicato de Inquilinas al terminar el acto ha dicho que al decaer ambos decretos, "los políticos han demostrado que legislan para quien compra, vende y especula con un bien que necesitamos para vivir".