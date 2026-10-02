"Los alborotadores vienen de fuera", se defienden alumnos de un liceo parisino en huelga

A las puertas del centro Hélène Boucher, el alumno, de 16 años, se indigna del tratamiento mediático de las actuales movilizaciones, que han llevado al cierre de al menos 400 liceos y a la detención de cerca de 3.000 personas en 48 horas en toda Francia.

"Los medios dicen que nosotros somos los alborotadores, nos asocian con estos vándalos para desacreditar nuestro movimiento y hacer ver que solo somos jóvenes que queman contenedores porque no quieren ir a clase", lamenta Ismail, en declaraciones a EFE.

El Gobierno francés está en alerta por la intensidad de este movimiento, al que ha asociado al partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, uno de los candidatos favoritos en las presidenciales de 2027.

Zoé, de 17 años, intenta también desvincular las protestas con las degradaciones y la violencia.

"No queremos que nadie resulte herido, sean niños o adultos. Nos es fácil saber quiénes son los alborotadores porque se hacen pasar por gente como nosotros", completa la joven, protegida con un pañuelo que le cubre la boca y la nariz en caso de que las cargas policiales usen gases lacrimógenos.

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El piquete de Hélène Boucher, considerado uno de los institutos más prestigiosos de la capital francesa, comenzó su protesta en solidaridad con los alumnos del centro Paul Éluard, en la ciudad de Saint-Denis (al norte de París). Estos jóvenes iniciaron la movilización para denunciar la insalubridad del centro.

Pero el malestar de los manifestantes se extiende de manera global hacia los recortes en la educación, dentro de un contexto de reducción del gasto público en medio de las negociaciones de los Presupuestos estatales de 2027.

"El informe PISA salió hace poco y se observa una caída notable de los resultados franceses. No tenemos profesores, no hay dinero en la educación, no hay medios ni condiciones de estudio favorables, ¡y encima culpan a los estudiantes por eso! Es de locos, la verdad. Y encima le pegan a los estudiantes, golpean a niños", se insurge Ismail.

Otro grupo de alumnas participantes en el piquete apuntan a una nueva ley francesa que da más poderes a la policía y a los recortes selectivos en el sector público. "No hay dinero para la educación pero sí para las Fuerzas Armadas", lamenta una de ellas.

Muchos de los estudiantes buscan asociar en la movilización a los propios profesores. En Hélène Boucher, varios docentes decidieron unirse a sus alumnos. Cuando se colocan para posar todos juntos en una simbólica foto frente a la entrada del instituto barricado un grupo de chavales irrumpe.

Van vestidos la mayoría de negro y llegan en tromba con actitud amenazante. Algunos disimulan el rostro con mascarillas y vuelcan contenedores para hacerse acopio de botellas de cristal. Los móviles de los propios participantes graban cada movimiento.

Tras unos instantes de tensión, este grupo de al menos una centena de personas -visiblemente la mayoría menores- se marchan dirección a la plaza de la Nation.

Ante la gravedad de las protestas, el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, ha pedido a los fiscales que reclamen la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos.

El ministro afirmó que unos 300 policías y gendarmes y más de 60 profesores y responsables de centros educativos han resultado heridos en los incidentes.