Los científicos urgen a los gobiernos a adoptar medidas frente al impacto de El Niño

La iniciativa tiene como objetivo "anticiparse a los impactos que el episodio de El Niño previsto para 2026-27 provocará durante los próximos meses y reclamar a los gobiernos medidas proporcionales a la dimensión del riesgo", explican los expertos en un comunicado difundido este viernes.

La web alertaelnino.com permitirá seguir la evolución del fenómeno, recopilar información sobre sus impactos y poner en contacto las respuestas ciudadanas que se desarrollen en distintos países.

Paralelamente, se pone en marcha una campaña internacional de firmas para presionar a los gobiernos a incorporar "el riesgo asociado al fenómeno a sus planes de emergencia y adaptación".

En la web hay un mapa de previsiones e impactos para realizar un seguimiento de la evolución de El Niño y las respuestas en diferentes lugares del planeta.

La campaña partió inicialmente de 'Yellow Dot Studios', un estudio audiovisual climático fundado por el cineasta Adam McKay ('Don't look up'), junto a científicos, divulgadores y personalidades internacionales, entre ellos los actores Javier Bardem, Jane Fonda y Mark Ruffalo o el investigador español Antonio Turiel.

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En declaraciones a Efe, Turiel, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, alertó: "este El Niño nos puede catapultar a 1,8 grados e incluso hay un estudio reciente que dice que hay un 20 % de probabilidades de que lleguemos ya a los 2°".

Esto querría decir que, en el caso de España, "en algunos momentos del verano que viene podríamos ya estar con temperaturas de 50 grados en algunas ciudades, sobre todo del sur en algunos días concretos", unos valores "incompatibles con la vida humana", añadió.

Apuntó igualmente a "un gran impacto a nivel global en las cosechas", entre otros efectos del fenómeno, y advirtió de que "es previsible que vengan unas tempestades terribles de origen Mediterráneo el año que viene".

"Vamos a la situación de muchos eventos extremos, a nivel de temperatura, a nivel de incendios, a nivel de tempestades, pues eso son unas temperaturas mucho más duras, y va a ser de golpe", señaló.

Por ello, agregó, la iniciativa es "una apelación para pedirle a las administraciones que tomen medidas desde ahora, medidas de adaptación muy claras, integradas dentro de su agenda política, porque hay que tomar medidas ahora para paliar los efectos de lo que va a venir".

En España se presentarán en los próximos días cartas dirigidas al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; al Parlamento Europeo y a los presidentes y presidentas de las distintas regiones.

Con esto quieren lograr que las administraciones con competencias directas en materia de emergencias, protección civil, agricultura, agua, salud pública y adaptación climática incorporen cuanto antes los posibles escenarios asociados a El Niño en sus planes.