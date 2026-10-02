Los incendios incontrolables en Indonesia acorralan al Gobierno y a empresas responsables

Mientras el país espera cifras oficiales sobre la magnitud del desastre, estimaciones independientes adelantan que en los últimos dos meses se multiplicó el territorio devastado por los fuegos -los más arrasadores de los últimos tres años-, que han generado una neblina tóxica que ha llegado a Malasia, Brunéi, Singapur, Filipinas y Vietnam.

Según cálculos de Greenpeace, 40 millones de personas han respirado ese aire contaminado, disparando los casos de afecciones respiratorias en 10 provincias indonesias, por lo que varias organizaciones presionan para que el Gobierno de Prabowo Subianto declare el problema como un desastre nacional.

"El Gobierno debe hacerlo (declarar el estado de desastre) lo antes posible, porque el número de víctimas está aumentando y la duración podría continuar aumentando", dijo a EFE Belgis Habiba, campañista forestal de Greenpeace Indonesia.

A finales de septiembre y tras peticiones de activistas y agrupaciones civiles, Prabowo anunció la reinstauración de la agencia gubernamental para la atención de turberas -humedales que son habitualmente drenados en el país para la siembra de palma aceitera-, 21 meses después de haber cerrado el organismo.

Las turberas -que siguen ardiendo bajo tierra cuando se incendian- están en el centro del problema actual y, según la ONG, la falta de un ente encargado del manejo de estos ecosistemas agravó la crisis en Kalimantan, la parte indonesia de la isla de Borneo, donde hay millones de hectáreas dedicadas a la industria del aceite de palma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerca de 60.000 funcionarios combaten los incendios hasta ahora incontrolables, especialmente en las turberas, donde el agua superficial no es una solución y la falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño deja a bomberos exhaustos tras largas jornadas con poco éxito.

Por lo prolongado de la emergencia y por las consecuencias sanitarias que esta teniendo en la vida de millones de personas, la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) demandó a Prabowo y a su Gobierno ante una corte de Kalimantan, que escuchará a los denunciantes este mes, según adelantó a EFE el director de la agrupación, Tono.

Según los cálculos de la ONG Auriga, solo en agosto se quemaron unas 330.000 hectáreas, lo que supera el total de 202.000 hectáreas consumidas entre enero y julio de acuerdo con los registros oficiales, que aún no incluyen datos de la emergencia actual.

El presidente de esa organización, Timer Manurung, dijo a EFE que la Administración de Prabowo ha cometido "errores graves", como el recorte del presupuesto destinado al manejo de estos desastres y la falta de coordinación para la atención de las turberas.

En respuesta, el Gobierno ha endurecido las amenazas contra las personas y empresas que tengan responsabilidad en los incendios, relacionados en gran medida con el aceite de palma, del que Indonesia es el mayor productor mundial junto a Malasia.

Esta semana, el Gobierno publicó mediciones según las cuales el 95,85 % de los fuegos tienen lugar en plantaciones aceiteras.

En una rueda de prensa conjunta, autoridades explicaron el martes que la Policía ha señalado a 196 personas -más de la mitad en los últimos dos meses- como presuntos responsables de propagar los fuegos, y varios de ellos ya están detenidos.

Sin revelar nombres, el Ejecutivo ha informado de decenas de empresas sancionadas, cerradas o bajo investigación, al tiempo que Prabowo sigue prometiendo castigos más duros a las corporaciones "que provoquen incendios deliberadamente".

El mandatario pidió eliminar la norma que permite a propietarios individuales quemar hasta dos hectáreas de tierra para la limpieza agrícola.

A juicio de Greenpeace, Prabowo "no ve la raíz del problema" y sigue pensando cuántos bomberos sumar en vez de trabajar en la prevención de este tipo de desastres, que ha afectado también la fauna, incluyendo al menos 27 orangutanes que fueron rescatados en los últimos dos meses por la organización Yiari.