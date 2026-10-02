Mundo
02 de octubre de 2026 a la - 20:55

Los Javis, desde Hollywood, a los acampados de Sol: "De ese lado siempre vamos a estar"

Imagen sin descripción

Beverly Hills (EE.UU.), 2 oct (EFE).- Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, han mostrado su apoyo a quienes participan en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, España, por el derecho a la vivienda, porque "ponen la piel y el cuerpo para que las cosas cambien", según dijo Calvo a EFE.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los directores, que se encuentran en Los Ángeles tras haber recibido un premio de la Critics Choice Association, lamentaron no poder estar presentes en la acampada, que comenzó el pasado sábado motivada por el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, y que continúa este viernes, en medio de reivindicaciones por reformas en el país.

"Me encantaría estar ahí con ellos, toda la gente que yo quiero y que conozco está ahí peleando", aseguró Calvo.

"Creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso, y de ese lado siempre vamos a estar", añadió Ambrossi.

La pareja de directores recibió este viernes el premio a la dirección de parte de la Critics Choice Association, durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión, que reconoce el trabajo destacado de la comunidad hispana y latina en la industria del entretenimiento.