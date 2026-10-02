Los Javis, desde Hollywood, a los acampados de Sol: "De ese lado siempre vamos a estar"

Los directores, que se encuentran en Los Ángeles tras haber recibido un premio de la Critics Choice Association, lamentaron no poder estar presentes en la acampada, que comenzó el pasado sábado motivada por el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, y que continúa este viernes, en medio de reivindicaciones por reformas en el país.

"Me encantaría estar ahí con ellos, toda la gente que yo quiero y que conozco está ahí peleando", aseguró Calvo.

"Creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso, y de ese lado siempre vamos a estar", añadió Ambrossi.

La pareja de directores recibió este viernes el premio a la dirección de parte de la Critics Choice Association, durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión, que reconoce el trabajo destacado de la comunidad hispana y latina en la industria del entretenimiento.