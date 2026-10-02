Macron convoca hoy una videoconferencia del G7 sobre la situación energética mundial

Macron ha pedido a los países del grupo que actúen de forma "coordinada, sin restricciones a las exportaciones" para contener el alza de los precios de los combustibles y garantizar el suministro mundial de petróleo y productos refinados.

El presidente francés transmitió ese mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro canadiense, Mark Carney, con quienes mantuvo conversaciones por separado durante la noche para abordar la situación energética y la necesidad de reforzar la cooperación internacional.

"El presidente subrayó que los países del G7 tenían un interés común en actuar de manera concertada, sin restricciones a las exportaciones", señalaron fuentes del Elíseo.

Francia, que este año ocupa la presidencia del G7, trabaja con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para coordinar las medidas destinadas a aliviar la presión sobre los precios y garantizar el abastecimiento de petróleo y productos refinados.

También se mantienen conversaciones para coordinar medidas en el ámbito europeo, según el Elíseo.