Macron pide a G7 actuar de forma coordinada y sin restricciones a exportaciones petróleo

Ese fue el mensaje que Macron transmitió al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro canadiense, Mark Carney, en conversaciones que mantuvo por separado durante la noche sobre la situación energética mundial y la necesidad de reforzar la cooperación para contener los precios y asegurar la disponibilidad de productos refinados, precisaron las fuentes del Elíseo.

"El presidente subrayó que los países del G7 tenían un interés común en actuar de manera concertada, sin restricciones a las exportaciones", señalaron las fuentes de la Presidencia francesa.

Francia, que este año preside el G7, trabaja con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para organizar "en el menor plazo posible" una videoconferencia de los líderes del grupo y coordinar las medidas destinadas a aliviar la presión sobre los precios y garantizar el abastecimiento, añadió el Elíseo.

También están llevando a cabo conversaciones para coordinar medidas a escala europea, concluyó el Elíseo.