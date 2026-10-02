Mansouri concluye la ronda de consultas con partidos para formar Gobierno en Marruecos

Mansouri, coordinadora del liderazgo colegiado del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal) y primera mujer en asumir este cargo en la historia de Marruecos, recibió al día siguiente de su nombramiento y durante dos jornadas (miércoles y jueves) delegaciones de partidos de la mayoría y la oposición.

La dirigente del PAM -que obtuvo 97 de un total de 395 escaños de la Cámara de Representantes- se reunió con sus aliados en el Gobierno saliente, la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, conservadores), que sufrió un vuelco en estas legislativas al perder el primer puesto y 36 escaños, hasta quedar con 66; y con el Partido Istiqlal (PI, nacionalista), que quedó en tercer lugar en estos comicios y perdió escaños, al pasar de 81 a 65.

También celebró reuniones con otros partidos de la oposición, salvo con el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista moderado), una de las sorpresas de estas elecciones al sumar 41 escaños y alcanzar un total de 54 tras el batacazo electoral que sufrió en 2021, y con la Coalición de Izquierdas, que obtuvo 8 escaños. Ambas formaciones rechazaron reunirse con Mansouri en la sede del PAM y manifestaron su intención de pasar a la oposición.

Tras concluir la ronda de consultas, el PAM y varios partidos -sobre todo los de la mayoría saliente, RNI e Istiqlal- celebrarán mañana los consejos nacionales de sus respectivas formaciones para definir sus posiciones y sus acuerdos sobre la futura coalición gubernamental.

Según la Constitución de 2011, tras definir la futura coalición de partidos, Mansouri propondrá al rey Mohamed VI la composición de su Ejecutivo y el monarca formalizará el nombramiento de los ministros.

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Una vez constituido, el nuevo Gobierno presentará su programa ante las dos cámaras del Parlamento. Tras el debate, la Cámara de Representantes (baja) somete el programa a votación y el Ejecutivo necesita al menos 198 votos para obtener la investidura.

Aunque la Constitución marroquí no marca un plazo, fuentes del PAM apuntaron a EFE que el Gabinete podría estar cerrado en tres semanas.

El presidente saliente del Gobierno, el magnate Aziz Ajanuch (RNI) tardó 28 días en formar Ejecutivo tras las elecciones de 2021.