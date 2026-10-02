Merz recibirá el próximo jueves a Burnham en Berlín para profundizar la relación bilateral

Según informó en un comunicado Sebastian Hille, portavoz del Ejecutivo germano, Merz y Burnham intercambiarán en la visita del británico los documentos de ratificación del "Tratado de Amistad y Cooperación Bilateral" firmado por el propio canciller y el entonces 'premier' británico Keir Starmer el 17 de julio de 2025.

Con ese gesto, "ambos Estados envían una señal clara de la profundización de sus relaciones de colaboración y de su estrecha cooperación en Europa", según Hille.

Dicho tratado establece un amplio abanico de áreas de cooperación germano-británica, desde acuerdos en áreas como la defensa, la economía, hasta la lucha contra la inmigración irregular.

El portavoz precisó que, durante el encuentro, que estará precedido por una recepción del primer ministro británico con honores militares en Berlín, Merz y Burnham abordarán cuestiones bilaterales y de política internacional, europea y económica.

"A continuación, está previsto un encuentro con los alumnos y alumnas del curso avanzado de inglés de un instituto de Berlín", según Hille. Los dos jefes de Gobierno participarán también en un foro económico regional.