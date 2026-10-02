Municipalidad de Lima destinará unos mil funcionarios a cuidar orden en conciertos de BTS

El funcionario informó que ese millar de trabajadores estará destinado a cada una de las fechas de los conciertos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, desde efectivos de seguridad ciudadana, de riesgo de desastres, de movilidad urbana y de servicios a la ciudad en el perímetro del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Reggiardo indicó que también ha coordinado con el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para que el transporte urbano esté garantizado, una vez que las presentaciones concluyan al filo de la medianoche.

Igualmente, la autoridad municipal declaró que habrá personal médico para atender probables emergencias o casos de asfixia, y que la seguridad ciudadana incluirá el uso de drones y cámaras de vigilancia supervisadas desde una central de monitoreo.

A solicitud de las representantes de las Army, Reggiardo confirmó que controlarán el comercio ambulatorio y la reventa de entradas porque generan "descontrol" en los exteriores del estadio.

Asimismo, el Cuerpo General de Bomberos ha destinado varios camiones y ambulancias que estarán pendientes de atender algún imprevisto durante el espectáculo.

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Por su parte, el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que han iniciado este viernes las inspecciones en el estadio que recibirá a los artistas surcoreanos junto a la Policía Nacional, los bomberos y el ministerio del Interior para evaluar las condiciones de riesgo.

Las Army solicitaron al alcalde de Lima que coloquen seguridad en la zona desde el día anterior a los conciertos para evitar situaciones de peligro y pidieron que se establezca una zona de espera para los padres de familia que recogerán a sus hijos menores de edad, al final del concierto, con el fin de que se eviten los bloqueos en las puertas de salida hacia el exterior.

Las fanáticas recordaron que el evento es también un tema de interacción entre 'armys', en el que suelen promover sus proyectos sociales mediante carteles publicitarios, y estaban a la espera de que la productora les diera sus indicaciones de ubicación de estas piezas.

El Army de BTS en Perú ha pedido en redes sociales que se extremen las medidas para garantizar la seguridad de sus ídolos y, en ese sentido, solicitan que la prensa no se acerque al aeropuerto ni al hotel que alojará a los miembros de la banda.

Una de sus representantes en la reunión con el alcalde subrayó que su labor es "reiterar a los 'fans' la calma necesaria" por respeto a los artistas y a ellas mismas, al insistir en un llamado a la seguridad de todos los asistentes durante las tres fechas de concierto.