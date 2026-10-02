Pakistán dialoga con el partido del opositor Imran Khan ante la marcha del domingo

El PTI se reunirá este viernes con una delegación conjunta del Gobierno federal y del Partido Popular de Pakistán (PPP) para dialogar sobre la situación política actual, según confirmó la formación de Khan, indicó el partido opositor en un comunicado este viernes.

El diálogo está "dirigido principalmente a rebajar la actual tensión política en torno a la marcha y protesta planeada por el PTI hacia Islamabad el 4 de octubre", añadió.

La decisión de celebrar estas conversaciones surgió de una reunión mantenida el jueves entre el presidente del país, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, quienes revisaron la situación política y de seguridad. La Presidencia indicó en un comunicado que ambos estaban especialmente preocupados por la seguridad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

La delegación de la coalición gubernamental incluirá al ministro del Interior, Mohsin Naqvi, al asesor de asuntos políticos del primer ministro, Rana Sanaullah, y al ministro federal Amir Muqam por parte del Gobierno, así como a Sherry Rehman, Naveed Qamar y Aijaz Jakhrani por parte del PPP.

El anuncio se produce tras las declaraciones de funcionarios del Gobierno que sugerían la posibilidad de imponer el gobierno directo del gobernador o el estado de emergencia en KP, debido al deterioro de la situación de seguridad.

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Las relaciones entre el Ejecutivo federal de Sharif y la administración provincial liderada por el PTI en KP son cada vez más tensas. Un repunte de la violencia insurgente en la región ha llevado a los funcionarios federales a plantear el mandato del gobernador u otras medidas de emergencia.

Según la Constitución de Pakistán, el presidente puede asumir ciertas funciones de un gobierno provincial, o hacer que el gobernador las ejerza, si considera que la provincia no puede ser gobernada conforme a la Carta Magna. El Parlamento debe aprobar dicha proclamación.

El opositor PTI ha desestimado estas advertencias. Los ministros federales acusan al gobierno provincial de no abordar adecuadamente la violencia insurgente, un cargo que la administración provincial de KP niega.

El PTI ha anunciado que su gran marcha partirá desde Gandi Chok, en el distrito de Lakki Marwat, el 4 de octubre, con una primera parada en Karak y una segunda el 5 de octubre en Kohat. Después, los manifestantes entrarán en el distrito de Peshawar. No se ha especificado un plazo sobre cuándo llegarán a la capital, Islamabad.

Los analistas políticos ven indicios de un posible acuerdo entre el PTI y el Gobierno, en virtud del cual Khan recibiría algunas concesiones y la gran marcha sobre Islamabad se pospondría hasta que ambas partes alcancen un acuerdo formal.

Khan permanece en prisión desde agosto de 2023 y se enfrenta a múltiples casos penales. Él niega haber cometido delito alguno, y el PTI sostiene que los casos tienen motivaciones políticas. El Gobierno niega cualquier interferencia en los procesos judiciales.