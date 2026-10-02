Petrolera ecuatoriana suspende operación de oleoducto por incendio en estación de bombeo

La empresa señaló que el incendio estructural se detectó en la Unidad Alco 4 de la Estación 4 del Sote, ubicada en Baeza, Napo, a las 11:43 hora local (16:43 GMT) y que se activaron de inmediato los protocolos de respuesta.

"Como medida preventiva a las 11:50 se paró de manera emergente la operación del Sote para ejecutar las acciones de control", afirmó la estatal.

El incendio fue controlado minutos después y, de acuerdo a Petroecuador, a las 12:45 (17:45 GMT) el Cuerpo de Bomberos de Baeza confirmó la liquidación total de la emergencia.

"No se registraron personas afectadas. Actualmente, los equipos técnicos de Petroecuador realizan una inspección integral de los sistemas operativos y auxiliares de la estación, como parte de los protocolos de seguridad y antes de reiniciar las operaciones del sistema de transporte", añadió la estatal.

La petrolera indicó que mantiene activos sus procedimientos de seguridad y contingencia y que "retomará las operaciones del Sote de forma segura y en el menor tiempo posible, una vez que las condiciones técnicas lo permitan".

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El Sote es uno de los oleoductos encargados de transportar el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía hasta la costa ecuatoriana, donde es refinado y embarcado en buques petroleros para su exportación.

Con unos 470.000 barriles de crudo producidos al día, el petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los principales rubos que alimentan el presupuesto general del Estado.