Rusia declara 'agente extranjero' a una hija del asesinado opositor Borís Nemtsov

"Zhanna Nemtsova difundía informaciones falsas sobre las decisiones tomadas por las autoridades de Rusia y su política", señaló Justicia en su portal oficial.

En septiembre pasado Nemtsova, crítica con la política del Kremlin, fue acusada de participar en actividades de organizaciones "indeseables".

Periodista de profesión, Nemtsova tiene 42 años y se exilió de Rusia en 2015, poco después de que su padre fuera asesinado a tiros en un puente en el centro de Moscú, a pocos metros del Kremlin.

Nemtsova ha fundado una organización que lleva el nombre de su progenitor y que fue catalogada como "indeseable" por las autoridades rusas en 2024.

Además de la hija del opositor, las autoridades rusas declararon hoy 'agentes extranjeros' al medio digital 'Equipo de Navalni' y el medio independiente 'Reanimatsia'.