Rusia destruye otro centro de datos en Kiev

Con la destrucción de este centro de datos son ya tres los que han dejado de funcionar al ser objetivo de ataques rusos en los últimos días en Ucrania.

Según el Instituto de Información de Masas, una organización sin ánimo de lucro dedicada a estudiar el sector de los medios de comunicación, canales de televisión como Armiya TV, Novyny.LIVE o Priyamyi han tenido problemas para continuar sus emisiones debido a los ataques rusos contra la infraestructura que utiliza su señal.

Los ataques rusos contra centros de datos e infraestructura de telecomunicaciones también ha provocado la interrupción del servicio de internet de algunos operadores ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó la semana pasada reforzar la protección de centros de datos y otras infraestructuras de telecomunicaciones y advirtió de que Rusia busca dejar a los ucranianos sin internet este invierno.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha declarado que uno de los objetivos de estos ataques rusos es que dejen de funcionar los sistemas de alerta que avisan a los ucranianos de la llegada de misiles y drones rusos.