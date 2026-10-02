Rusia mata al menos a una persona en bombardeos a Kiev y vuelve a atacar un puente clave

Tanto el Pivdeni como otros dos puentes que conectan ambas márgenes de la urbe están cerrados total o parcialmente al tráfico por los ataques rusos de esta madrugada, según las autoridades locales, que de momento no han dado detalles sobre los posibles daños a los otros dos puentes.

“Desgraciadamente, a consecuencia de un ataque enemigo a una edificio residencial del distrito de Dárnitsia ha muerto una persona”, informó la Administración Militar capitalina en su cuenta de Telegram.

La propia Administración Militar explicó que un edificio de 25 plantas sufrió daños debido al ataque ruso contra ese distrito de la margen oriental (la que queda al este del río Dniéper) de Kiev.

También durante la madrugada, las fuerzas rusas atacaron el puente Pivdeni (‘Sur’ en ucraniano) que conecta las dos orillas del río en la parte meridional de la ciudad, según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó. El puente ha sido cerrado al tráfico tanto de transporte rodado como del metro, que pasa por esta estructura para cruzar de orilla a orilla de la ciudad.

Klichkó explicó que el impacto de un dron provocó daños en la estructura de soporte del puente, en la calzada y en la barrera que protege la vía del metro que pasa por el puente.

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La caída este jueves de dos drones rusos cerca de las estructuras del puente ya obligó a las autoridades a cerrarlo temporalmente, aunque fue reabierto al tráfico rodado poco después, tras comprobar los expertos que no se habían visto afectados los fundamentos.