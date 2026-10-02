Seba Calfuqueo, chilena, mapuche y trans, llega al Thyssen con un homenaje a su pueblo

El Thyssen-Bornemisza y la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza presentaron hoy esta muestra, que se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2027 y que es también la primera exposición individual en Europa de Calfuqueo, cuya obra está presente en las colecciones de museos con la Tate Modern, el Pompidou o el Museo de Bellas Artes de Chile.

Compuesta por más de 25 obras de nueva producción, la muestra presenta "un recorrido circular y a contracorriente" por el río Cautín, uno de los cauces más emblemáticos de la Araucanía, la región que forma parte del territorio histórico del pueblo mapuche ubicado en el centro-sur de Chile y Argentina.

A través de instalaciones de vídeo performance y de animación 3D, cerámica, pinturas bordadas a mano e incluso pelo sintético, Calfuqueo presenta el río "no como un cauce de agua, sino un universo de relaciones" entre los humanos y los animales y plantas, entre el agua y la tierra.

Con ello, busca "descentralizar al humano como ser central" del territorio y el entorno y "seguir habitando la tierra desde la colaboración", señaló en la rueda de prensa.

Emocionada hasta las lágrimas, la artista ha explicado que con esta muestra pretende homenajear la resistencia del pueblo mapuche a las distintas formas de colonización que ha sufrido a los largo de los siglos, a su madre y a sus ancestros.

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También a la transformación y complejidad de su propia vida: mujer transexual, mapuche criada en Santiago de Chile por una madre que fue expulsada de su casa por quedarse embarazada de un hombre indígena.

"Ya no sentimos vergüenza del racismo que sufrimos y estamos poniendo sobre la mesa nuestra identidad", afirmó.

Calfuqueo lleva más de una década explorando las tensiones entre identidad, territorio y memoria mapuche, y la muestra es la culminación de más de dos años de investigación artística y documental, un trabajo que TBA21 ha acompañado desde sus inicios como respuesta a su compromiso con el arte como catalizador de transformación social y medioambiental.

En 'Cautin', la artista actúa como traductora de las fuerzas que habitan el río, dándoles forma a través de distintos lenguajes: cerámicas zoomórficas que representan especies endémicas decoradas con materiales sintéticos, video animaciones que revisitan relatos fundacionales del pueblo mapuche o pinturas bordadas que reescriben la región a partir de archivos históricos y flora local.

"A este entramado se suma el propio cuerpo de la artista, que habita la exposición a través de una vídeo performance", en palabras de Marina Avia Estrada, la comisaria de una muestra producida en colaboración con el Centro Cultural La Moneda (Santiago de Chile).

Para el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, la muestra no es sólo la primera de la "nueva era" tras el acuerdo de donación y préstamo del Francesca Thyssen y su fundación, sino "una de las exposiciones más potentes y arraigadas que hemos tenido en los últimos años".