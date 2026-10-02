Suben a cinco los mineros muertos en el derrumbe de una explotación de lignito en Turquía

El derrumbe tuvo lugar hacia las 13.15 horas (10.15 gmt) del jueves y dejó atrapados a siete mineros, de los que dos fueron rescatados rápidamente y trasladados al hospital, con uno de ellos ya dado de alta, según informa hoy el diario turco Evrensel.

Inicialmente fueron encontrados los cuerpos de dos de los atrapados, y posteriormente han aparecido los otros tres.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, ha anunciado una investigación judicial del incidente, pero sin dar más detalles sobre las circunstancias del derrumbe.

Según el diario Evrensel, en la misma mina ya tuvo lugar otro accidente con tres muertos en abril de 2020, y además han fallecido otros tres obreros en accidentes de maquinaria en los últimos diez años.

En la región de Soma, donde está la explotación, hay varios yacimientos de lignito, donde operan numerosas empresas mineras, a menudo en condiciones de seguridad que los sindicatos turcos consideran insuficientes.

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En mayo de 2014 tuvo lugar en Soma el incendio de una mina de lignito que causó la muerte de 301 trabajadores, incidente por el que fueron condenados a penas de cárcel el gerente de la empresa y dos ingenieros.

Según un estudio del centro de análisis turco TEPAV, entre 2000 y 2008 Turquía registró una tasa media de 6,5 muertos por cada millón de toneladas de carbón extraído, una cifra treinta veces superior a la de India o Sudáfrica. La siniestralidad era seis veces más alta en las minas de propiedad privada que en las de titularidad pública.