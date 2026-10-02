Supremo israelí permite a partidos árabes ir a elecciones pese a veto del Comité Electoral

El documento del tribunal anula las decisiones del Comité Electoral Central para impedir presentarse a las elecciones a la Lista Conjunta (conformada por las formaciones árabes seculares y de izquierda Jadash, Taal y Balad) y Raam (o Lista Árabe Unida, de carácter islamista y dispuesta a formar Gobierno con formaciones israelíes).

El tribunal también anuló la decisión del Comité para vetar al diputado israelí de Jadash, Ofer Cassif, de los comicios. Sin embargo, sí dio luz verde en la noche del jueves al veto al político de Balad Sami Abu Shehadeh, que se retirará de las listas.

"Todos los magistrados del panel desaprueban las declaraciones y acciones escandalosas de Cassif, que provocan repugnancia", puntualizó sin embargo el Supremo sobre las acusaciones que el Comité Electoral Central vertió sobre Cassif, "negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático" o describir como un genocidio la ofensiva contra Gaza.

"Sin embargo, la mayoría concluyó que sus declaraciones y acciones no cumplen con los estrictos criterios establecidos y definidos a lo largo de los años en la jurisprudencia", concluye.

En el caso de Abu Shehadeh, al que el Comité Electoral vetó por publicar un artículo el 8 de octubre de 2023 en el que se refirió a los ataques de las milicias gazatíes contra territorio israelí el día previo como "un acontecimiento histórico importante desde el punto de vista militar, político y estratégico", el Supremo sí validó el veto.

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Por unanimidad, los jueces tildaron de "hirientes, indignantes e incitadoras" sus declaraciones, según la decisión publicada por el Supremo.

"Ninguna de las pruebas presentadas contra Abu Shehadeh contiene ningún llamamiento a la violencia", denunció el centro legal árabe Adalah, que representaba a las formaciones.

"Sus décadas de labor pública y política como activista de derechos humanos, diputado del Knéset (Parlamento) y líder de partido demuestran su oposición constante e inequívoca a cualquier tipo de violencia, así como su compromiso con la paz, la justicia y la igualdad", continúa.

La decisión, lamenta Adalah, menosprecia el derecho de los ciudadanos palestinos a presentarse a las elecciones y su derecho a la representación política.

Los palestinos con ciudadanía israelí suponen más del 20 % de la población total de Israel, según el Centro para la Democracia de Israel (IDI).