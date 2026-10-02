Taiwán recibe dos cazas F-16V de EE. UU. para reforzar su defensa aérea frente a China

Las aeronaves, de la versión Block 70, aterrizaron "sin incidentes" en la base aérea de Chihhang, en el condado suroriental de Taitung, según un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

"Conforme a lo previsto, la Fuerza Aérea llevará a cabo la recepción de los aparatos y el entrenamiento de conversión, e impulsará de forma progresiva las distintas tareas de preparación para garantizar que la capacidad de combate se vaya constituyendo de manera gradual", indicó la cartera.

El ministerio precisó que actualmente hay 63 cazas F-16V Block 70 en la línea de producción en Estados Unidos, algunos de los cuales "ya se encuentran en fase de entrega".

"La Fuerza Aérea seguirá coordinándose con la planificación de la oficina del programa estadounidense y controlará, según los hitos establecidos, las operaciones de entrega y traslado en vuelo de los aviones a Taiwán", señaló el MDN.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, avanzó este viernes que "habrá más entregas" de cazas F-16V este año, y subrayó que la región oriental de Taiwán es un "punto clave" para "preservar la capacidad de combate" de la isla.

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La llegada de estos aviones podría enfurecer a China, que este año ha pedido a Washington "máxima prudencia" en la venta de armas a Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" de su territorio.

De hecho, Estados Unidos todavía no ha aprobado un paquete de armamento a Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares que, según medios estadounidenses, incluye sistemas de defensa aérea avanzados.

Los cazas recién entregados forman parte de una venta de 66 aviones F-16V Block 70 por un valor de 8.000 millones de dólares que el Departamento de Estado de EE. UU. aprobó en agosto de 2019, , en la que supuso la mayor operación de compra de armamento realizada por la isla durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Se esperaba que la entrega de estas aeronaves comenzara en 2023 y finalizara en 2026, pero distintos problemas técnicos han pospuesto el calendario.

En la actualidad, la columna vertebral de la Fuerza Aérea taiwanesa está compuesta por más de un centenar de cazas F-16A/B modernizados a su versión F-16V, que tienen entre sus principales tareas salir al paso de los aviones militares chinos que operan a diario en las inmediaciones de la isla.

Frente a los F-16A/B, que comenzaron a llegar en 1997, los nuevos F-16V Block 70 cuentan con un motor más potente, un mayor alcance y una vida útil más extensa.