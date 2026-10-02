Tres heridos en ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante recogida de aceituna

"Nuestros equipos están atendiendo a una persona herida tras una agresión por parte de colonos en la localidad de Beita, cerca de Nablus (norte de Cisjordania) y actualmente la trasladan a un centro médico", informó la Media Luna Roja Palestina en un comunicado cerca del medio día.

Wafa informó además de otros dos palestinos, un hombre y su esposa, que resultaron heridos en otra agresión por parte de colonos en la mañana de este viernes en Deir Sharaf, también en la norteña región de Nablus.

Otras cuatro aldeas (Yamaín, Awarta, Asira al Qibliya y Beit Furik) vivieron incidentes similares a lo largo de la mañana, según la agencia oficial de noticias palestina.

Esta informó además de que en algunos casos, el Ejército de Israel se personó en el lugar de los ataques y disparó granadas aturdidoras y gases tóxicos contra la población local palestina y los activistas israelíes que acuden a ayudarles con la cosecha y protegerles de los colonos.

En la Gobernación de Salfit, en el centro de Cisjordania ocupada, colonos y tropas israelíes impidieron desde la madrugada el acceso de agricultores en distintas aldeas de la región a sus terrenos para cosechar la aceituna.

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En la aldea de Deir Istiya colonos y soldados les impidieron cosechar, mientras que en Farja y Haris se les hizo abandonar el terreno. Según Wafa, las tropas detuvieron a tres agricultores en Haris durante el bloqueo.

La recogida de la aceituna, que se produce entre octubre y noviembre en Cisjordania, es un periodo en que los ataques de colonos israelíes a la población palestina se disparan.

Ya este jueves, la organización pacifista israelí Standing Together denunció que una veintena de colonos acudieron enmascarados, con palos, spray pimienta y lanzando piedras a sus activistas cuando acompañaban en la recogida de la aceituna a palestinos en este territorio, junto a miembros de otras organizaciones pro derechos humanos israelíes.

Durante la recogida de 2025, entre octubre y noviembre, los colonos llevaron a cabo 178 agresiones contra la población, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).