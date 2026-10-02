Trump elogia a Europa por la liberación de diésel y descarta prohibir su exportación

"Europa estuvo genial porque liberarán mucho diésel. Ellos usan diésel de una forma más desproporcionada que nosotros. Hicieron algo muy bueno", declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One.

El mandatario también negó que su Gobierno hubiera considerado prohibir durante tres meses las exportaciones estadounidenses de diésel, una posibilidad que había circulado ante las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

"Nunca estuvo sobre la mesa", afirmó.

Durante una videoconferencia en la que participó Trump, el G7 —Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón— acordó liberar coordinadamente, a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), 100 millones de barriles de petróleo durante los próximos cuatro meses, una parte importante de ellos en forma de diésel disponible en los primeros 20 días.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien convocó la reunión, afirmó que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y aseguró que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La iniciativa busca aumentar la oferta de combustibles y aliviar las presiones al alza sobre los precios de la gasolina, derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz provocado por la guerra que Estados Unidos libra contra Irán desde febrero pasado.