Un juez restringe las visitas de Halle Berry a su hijo tras ser acusada de abusos físicos

Martínez alegó que Berry agarró a Maceo del cuello y empezó a estrangularlo mientras gritaba: "¡¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?!", según publica la revista People.

El actor francés de origen español asegura en su demanda que en los últimos años ha habido varios episodios similares, de "ataques físicos adicionales contra nuestro hijo, así como abuso verbal y emocional por parte del demandante hacia mí."

La orden de alejamiento estará vigente hasta que se celebre una nueva audiencia a final de mes para decidir si se levanta la medida o se convierte en permanente.

Mientras esté en vigor, la actriz podrá visitar a Maceo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10 de las mañana y las 20:00 horas.

En un comunicado enviado a medios estadounidenses, la abogada de Berry, Marina Beck, afirmó que la acusación de Martinez es "totalmente infundada y deliberadamente engañosa."

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"Por suerte, Halle está acostumbrada a este tipo de conductas escandalosas por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y de darle el amor y apoyo que necesita", agregó la abogada en la nota.

Mientras que el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, dijo que la "preocupación primordial" de su cliente "es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la acción que tomó en el tribunal al presentar la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica".

El actor francés también quiere que Berry "reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro".

Berry y Martínez estuvieron casados entre 2013 y 2015 pero su divorcio no se cerró hasta 2023 tras una disputa legal de ocho años que se resolvió con una decisión judicial que estableció que la actriz tendría que pagar 8.000 dólares al mes de manutención a su expareja, además del 4,3% de cualquier ingreso que reciba superior a 2.000.000 de dólares.