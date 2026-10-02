Un proyecto de EFE sobre desinformación, nominado al premio Daphne Caruana Galizia del PE

'Noticias falsas, víctimas reales', elaborado en colaboración con la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés), es uno de los diez proyectos que opta a este galardón, que seleccionará un jurado independiente formado por representantes de la prensa, asociaciones y la sociedad civil de los países de la UE y está premiado con 20.000 euros.

Se trata de un proyecto periodístico internacional que busca dar voz a las personas corrientes que sufren las consecuencias (sociales, físicas e incluso mortales) de la desinformación.

Lo hace a través de diez historias contadas en primera persona desde diferentes puntos de Europa, América, África y Asia, en formatos diseñados para el teléfono móvil, con el objetivo de facilitar su accesibilidad.

Cada historia incluye un reportaje de texto, un corto documental, un reportaje gráfico y un podcast que han sido diseccionados en audiogramas, videos de corta duración, "reels", "stories" y otros formatos de redes para potenciar su alcance.

Todo estas piezas se ensamblan en una website diseñada desde los mismos parámetros que guían el resto del proyecto: https://verifica.efe.com/noticias-falsas-victimas-reales/

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las historias comparten patrones comunes: acoso online, discursos de odio, estigmatización social y el papel amplificador de los algoritmos.

Entre ellas, encontramos la de Francisca, que fue esterilizada en un hospital público de Chile durante una operación y sin su consentimiento por ser portadora del VIH, y por la desinformación que circulaba sobre este virus entre el personal médico que la atendió.

También está la de Qsim, un ganadero que fue asesinado a golpes por una turba en la India que lo acusaba de ser un “asesino de vacas”, mentira que nació de un rumor y se propagó por su comunidad a través de las redes sociales.

O la de Alejandra, que emprendió una ruta de migración hacia EEUU guiada por influencers de TikTok que casi le cuesta la vida.

El proyecto aleja el fenómeno de la desinformación de las esferas globales de decisión, entorno al que suele estar asociada, y la acerca a las personas y al daño real que provocan los contenidos falsos, abriendo una reflexión sobre la responsabilidad que implica compartir información en redes.

Entre el resto de candidatos figura otro proyecto español, 'Depredadores en TikTok', sobre la pedofilia en esta red social, elaborado por Maldita. Un tercero cuenta con participación española: es la investigación 'War Made Sustainable' sobre las llamadas "inversiones sostenibles" en la industria de la defensa, coordinado por Voxeurop con contribución de El País.

Investigaciones sobre los acuerdos de migración entre Italia y Albania, las consecuencias personales que los periodistas sufren por su trabajo, las redes rusas de espías en el Ártico o el impacto ambiental de los centros de datos figuran entre el resto de nominados, procedentes de diferentes países europeos.

El Parlamento Europeo entrega desde 2020 el premio Daphne Caruana Galizia de Periodismo en memoria de la periodista maltesa con el mismo nombre, asesinada al estallar un explosivo en su coche después de publicar varias informaciones de casos de corrupción que señalaban al Gobierno de Malta.

El ganador se desvelará en una ceremonia en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) el próximo 21 de octubre, la fecha más próxima posible al aniversario del asesinato de la reportera, el 16 de octubre de 2017.