Una mítica guitarra de Oasis y letras de Freddie Mercury triunfan en subasta en Londres

La Takamine FP460SC autografiada por Gallagher se remató el jueves en una puja de Propstore por 226.000 libras (299.376 dólares, 266.000 euros), marcando un récord para una guitarra acústica de la banda de Mánchester, según la organización.

El instrumento se consideraba una pieza de culto para los aficionados del grupo, ya que fue una de las dos guitarras que Noel tocó en el célebre concierto de 1996 en el londinense Royal Albert Hall, donde actuó en solitario después de que su hermano Liam se retirara en el último minuto.

No obstante, el lote que más recaudó en la subasta fue un cuaderno con borradores de letras y apuntes que hizo Mercury durante las sesiones de grabación de su único álbum de estudio en solitario, 'Mr. Bad Guy' (1985), que se adjudicó por 277.000 libras (365.904 dólares, 325.000 euros), muy por encima de su precio estimado.

Por contra, el piano de cola Yamaha C3 con el que compuso 'Crazy Little Thing Called Love' y que también utilizaron The Rolling Stones o Deep Purple en los estudios Musicland de Múnich, que partía como una de las joyas de la puja, se vendió por 81.900 libras (108.108 dólares, 96.260 euros), menos que su precio mínimo estimado de unas 200.000 libras (264.000 dólares, 234.000 euros).

También destacaron en la sesión del jueves la chaqueta militar negra y dorada que Michael Jackson lució en apariciones públicas entre 1994 y 1996, que alcanzó 226.800 libras (casi 300.000 dólares, 266.000 euros), y unas gafas graduadas tintadas de John Lennon, que se vendieron por 126.000 libras (166.320 dólares, 148.000 euros).

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La subasta, que incluye numerosos objetos de la colección del productor alemán Reinhold Mack, recaudó en su primera sesión 2,5 millones de libras (3,3 millones de dólares, 2,9 millones de euros), y continúa este viernes en directo y por internet.