Una obra decolonial sobre desinformación en Kenia gana el XVII Premio Ensayo Casa África

El trabajo, titulado 'Drawing Grey Lines: Information, Disinformation and the Making of Truth in Kenya' ('Trazando líneas grises: Información, desinformación y la construcción de la verdad en Kenia'), corre a cargo de dos investigadoras: la española Berta Fernández Nuez y la keniana Grace Kianira Itumbiri.

Presentado bajo el seudónimo Huntress & Dice, junto a otros catorce ensayos que aspiraban al galardón, Fernández y Itumbiri toman a Kenia como laboratorio conceptual para desentrañar cómo las comunidades africanas construyen la verdad en contextos de alta incertidumbre y fragilidad institucional, superando las visiones eurocéntricas que reducen la desinformación a un simple problema de datos falsos, según un comunicado de Casa África.

"Cuando un comunicado oficial afirma que la calma ha regresado, pero los residentes oyen disparos por la noche o ven desaparecer a sus vecinos, ¿cómo debería evaluarse la verdad?", se preguntan las investigadoras.

El ensayo se centra en las "líneas grises", un marco analítico que explora las zonas de ambigüedad donde la información oficial choca con la experiencia vivida.

A través del análisis de hechos recientes como las protestas sociales contra el proyecto de ley fiscal 2024-2025, que desembocó en el asalto de los manifestantes al Parlamento en Nairobi, la obra destaca el papel de los jóvenes como agentes políticos activos.

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Lejos de la apatía, las redes públicas interconectadas recurren a la sátira digital, la ironía y a símbolos como la carretilla para impugnar la narrativa estatal y redistribuir la autoridad informativa.

Asimismo, el texto aborda el impacto de la inteligencia artificial en un país con un 42,1% de adopción del programa ChatGPT.

Y denuncia tanto la opacidad de algoritmos incapaces de procesar lenguas locales como el suajili, como las infraestructuras extractivas sostenidas por la explotación laboral de moderadores kenianos contratados por poco dinero para filtrar contenidos tóxicos.

"Al escribir este ensayo, quisimos posicionarnos desde la incomodidad sobre lo que sabemos y decimos de la información en África (...)", señalaron las autoras, que eligieron Kenia por "su coyuntura histórica con la información y el apogeo digital en el que se encuentra actualmente, siendo un país donde la verdad tiene siempre varias acepciones".

"Hablamos de la ambigüedad, el rumor y otras formas de información que no siempre son falsas o verdaderas, porque la verdad y la falsedad tienen que verse a través de sus bordes porosos", añadieron.

En definitiva, la obra, que será publicada en la colección de ensayo de Casa África, "se aleja de aproximaciones binarias" y "rechaza explícitamente enfoques eurocéntricos y estereotipos", según el politólogo senegalés y miembro del jurado evaluador, Saiba Bayo.

Casa África es un consorcio conformado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene su sede en esta ciudad.

Este organismo público colabora con la diplomacia española para promover los intercambios culturales, sociales y económicos con los países de África.