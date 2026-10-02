Universal publica edición remasterizada de 'Rubber Soul' que The Beatles sacaron en 1965

Se presenta en versión vinilo LP, CD y Blue Ray. Habrá además una edición de lujo y otra de superlujo que contendrá 24 grabaciones de las primeras sesiones, entre ellas 20 tomas inéditas y tres demos caseras también inéditas.

La portada difiere ligeramente de la original de 1965: aunque aparecen los cuatro de Liverpool con su característico 'peinado tazón' de esa época, las fotografías son en esta ocasión de medio cuerpo y no solo de sus rostros.

El nuevo 'Rubber Soul' (alma de goma, en español) ha sido remezclado por el productor Gils Martin y el ingeniero Sam Okell.

Universal recuerda la importancia de los músicos dieron a ese disco: para George Harrison era incluso su álbum favorito, mientras que John Lennon decía que fue "el primer álbum en el que tomamos completamente el control", y Paul McCartney lo calificó como "un gran avance con respecto a lo que habíamos hecho antes".

Una de las ediciones de superlujo (la que consta de 4 LP y 5 CDs) incluirá un libro de tapa dura de 88 páginas que incluye una nueva introducción escrita por Paul McCartney y un prólogo elaborado a partir de las palabras de Lennon, reuniendo reflexiones sobre Rubber Soul de diferentes momentos de su vida, incluidos los años posteriores a la separación de The Beatles.

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Ambos textos ofrecen una perspectiva única sobre la creación y el impacto duradero del álbum, junto con fotografías poco habituales, un detallado contexto del disco y notas sobre las canciones.

'Rubber Soul' fue grabado durante cuatro semanas entre octubre y noviembre de 1965, en las que experimentaron con nuevos instrumentos y técnicas de larga duración, lo que les permitió explorar nuevos caminos en la música pop y crear una obra fundamental en el concepto de discos de larga duración.