Uruguay cierra alerta roja por frío con más de 550.000 operaciones de ayuda a evacuados

Este viernes, un día después de que el presidente Yamandú Orsi firmara la resolución que cesó dicha alerta, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) compartió un informe en el que apuntó que esta se extendió por 148 días.

Durante ese tiempo fueron atendidas 557.624 personas en todo el país, 86.679 en los centros de evacuación que fueron montados y 470.945 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social.

Según datos del Sinae, el pico de ocupación fue de 4.409 personas alojadas y tuvo lugar el pasado 7 de agosto, mientras que el promedio diario de asistencia fue de 586 en los centros de evacuación y 3.182 en los refugios del (Mides).

Asimismo, agregó que en ese lapso de tiempo el Instituto Nacional de Alimentación distribuyó 145.698 viandas, al tiempo que el Ministerio de Defensa Nacional elaboró y repartió 135.207 platos de comida.

Finalmente, detalló que los equipos de salud llevaron a cabo 5.517 asistencias médicas, 370 atenciones odontológicas y derivaron 161 personas a centros asistenciales.

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El Gobierno de Uruguay había decretado la alerta roja el pasado 5 de mayo y dos días después comenzó a evacuar de forma obligatoria a las personas sintecho.

Ese día, en una conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, explicó que se iba a proceder de una forma similar a la que se utilizó en 2025.

"Tal cual como fue el año anterior, se comienza a trabajar en el mismo marco en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Esto se va desplegar a nivel nacional desde el día jueves", explicó.

Sánchez apuntó, entonces, que se abrirían centros de evacuados en dos lugares puntuales -uno en el centro de Montevideo y otro a las afueras de la capital- y que luego se iban a sumar otros.

"La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social a la hora de llevar adelante este decreto", puntualizó Sánchez ese día.

Y añadió: "Las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando".