Venezuela y el BID Invest evalúan planes para financiamiento del sector público y privado

"No voy a adelantar los detalles, pero estamos bastante avanzados en lo que tiene que ver con el financiamiento para el sector público y, algo que considero muy importante, financiamiento para el sector privado", señaló Rodríguez en una sesión del Consejo Nacional de Economía, transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria deseó un "buen trabajo" con la delegación del BID Invest, encabezada por su gerente general, James Peter Scriven.

Rodríguez indicó que el encuentro permitirá cumplir con un clamor de empresarios, productores, emprendedores, que es "tener mecanismos de financiamiento para la actividad económica de Venezuela".

Por su parte, Scriven dijo que el objetivo es compartir las capacidades del BID Invest y escuchar a los empresarios venezolanos para entender sus necesidades.

En septiembre pasado, la presidenta venezolana se reunió en Nueva York con autoridades del BID, del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de una agenda para fortalecer las relaciones retomadas este año con estos organismos financieros luego de la captura de Nicolás Maduro en enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

VTV indicó entonces que el propósito de la reunión era "revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera" de Venezuela con el BID.

Las relaciones con el BID fueron retomadas el pasado 24 de junio, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad.

Venezuela aún mantiene una deuda acumulada por valor de unos 2.500 millones de dólares con la entidad, un monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación.