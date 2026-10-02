Zelenski anuncia ataques a infraestructuras petroleras y espaciales de Rusia

“En las últimas 24 horas fueron alcanzadas infraestructuras petroleras en las regiones de Samara y Volgogrado”, escribió en X Zelenski.

El canal de Telegram ruso Astra había informado previamente de un ataque ucraniano a Samara contra una refinería y un depósito de combustible propiedad del consorcio estatal ruso Transneft, que está considerado el más grande de Europa.

Además, las autoridades regionales de Volgogrado reconocieron un ataque “masivo” ucraniano contra una infraestructura industrial de la que, según Astra, forman parte una refinería y una empresa química.

Zelenski también dio cuenta de otras “operaciones exitosas” de su Ejército y sus servicios especiales en el mar Negro y en las regiones de Voronezh, Nizhni Nóvgorod y Krasnodar.

Entre los objetivos alcanzados por las fuerzas ucranianas durante la pasada jornada, Zelenski mencionó “aeródromos, instalaciones industriales, refinerías de petróleo, un centro de misiles y uno espacial y un depósito de municiones”.