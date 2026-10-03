Abren los colegios electorales letones para comicios generales con fragmentación de fondo

Algo más de millón y medio de letones están llamados a votar y, según el último sondeo publicado por la radiotelevisión pública LSM, hasta siete partidos lograrán más del 5 % de los votos que es preciso superar para lograr representación parlamentaria, con la conservadora AS al frente con un 22,7 %.

Kulbergs, que llegó al cargo de primer ministro tras la caída del Gobierno de la primera ministra Evika Silina, de la centrista Nueva Unidad (JV), acude como favorito a la jornada electoral, aunque ante sí tiene un complicado escenario de alianzas dada la fragmentación de la cámara parlamentaria que prevén las encuestas.

Por la segunda posición, según los sondeos, pelearán la formación populista nacional-conservadoora Letonia (LPV) y la coalición electoral prorrusa y socialconservadora Poder Soberano/Nuevos Letones (SV/JL).

LPV está liderada por un empresario con experiencia como ministro, Ainārs Šlesers, y las encuestas ven a su formación con algo más de un 13 % de la intención de voto, escasos puntos por detrás de SV/JL, a la que se atribuye cerca de un 14 %.

Los socialdemócratas Progresistas (P) se mueven escasamente por encima del 10 % y el resto de formaciones se mueven por debajo de esa cifra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así ocurre con la nacionalista Alianza Nacional (NA, 8,7 %), JV (6,8 %) y los ecologistas y socialconservadores de la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS, 6,5 %).

Es previsible que Kulbergs quiera incorporar en una eventual coalición, si se cumple lo apuntado por los sondeos, a JV, NA e incluso a ZZS.