Al menos 17 personas mueren en un accidente de tráfico múltiple en Kenia

El accidente ocurrió a las 00.10 hora local (21.00 hora GMT del viernes) en la carretera que une la capital, Nairobi, con la ciudad portuaria de Mombasa, cuando el conductor del camión usó el carril contrario para adelantar a otros vehículos, momento en el que chocó con la parte trasera de otro camión, según medios locales.

El impacto hizo que el conductor perdiera el control del camión antes de colisionar lateralmente con otros dos coches que llegaban en sentido contrario.

Cuando el camión viró bruscamente hacia el otro carril chocó de frente con un minibús.

Doce pasajeros del minibús y su conductor, así como los conductores de los camiones y otros tres pasajeros murieron en el lugar del accidente.

"Instamos a los automovilistas a que tengan precaución en las carreteras. Hay demasiadas personas que perder", dijo el comandante de la policía regional del este, Stephen Chebe.

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El presidente de Kenia, William Ruto, se mostró "profundamente apesumbrado" por este accidente, y confirmó que entre las víctimas se encuentran peregrinos de la iglesia católica de San Matías Mulumba, parroquia de Mikindani, quienes viajaban al Santuario Nacional en Subukia para el Día Nacional de Oración.

"Nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos, feligreses y toda la comunidad católica que lloran esta dolorosa pérdida", añadió Ruto en su cuenta de la red social X.

Kenia suele sufrir un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras.