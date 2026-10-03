Al menos 18 agricultores asesinados por yihadistas de Boko Haram en el noreste de Nigeria

"Los agricultores se dirigían a sus tierras para cosechar y recoger leña en las zonas de Ala, Musune y Gumma cuando fueron emboscados y abatidos a tiros por los terroristas", declaró el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), Mohammad Goni.

Asimismo, informó de que aún se desconoce el paradero de otras cuatro personas.

Por su parte, el portavoz de la Policía de Borno, Nahum Daso, situó la cifra de fallecidos en 15, y dijo que aún hay tres desaparecidos.

"Estamos trabajando con otros organismos de seguridad para determinar el paradero de las personas desaparecidas y capturar a los autores", afirmó a EFE.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) condenó en un comunicado este ataque, que supone una "grave violación" del derecho internacional humanitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"AI insta a las autoridades nigerianas a adoptar medidas inmediatas, transparentes y respetuosas con los derechos humanos para proteger a las comunidades vulnerables que viven en la región".

En el noreste del país cometen atentados el grupo yihadista Boko Haram, activo desde 2009, así como su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

La amenaza yihadista también azota al noroeste, donde Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele perpetrar ataques en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.