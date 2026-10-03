Alcalde de Tánger suspendido de su partido al ser acusado de fraude electoral en Marruecos

La decisión fue tomada por la Comisión de Arbitraje y Ética del partido, tras una remisión de su Buró Político, y afecta a la afiliación de Limouri en todas las estructuras del partido.

En un comunicado, la comisión ética del PAM precisó que su medida disciplinaria está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre durante la jornada electoral con la sustracción y manipulación de papeletas en un centro de votación en Tánger.

Asimismo, la misma fuente añadió que esta medida es independiente de la responsabilidad penal del alcalde, al tiempo que insistió en que "respeta la independencia de la justicia y la presunción de inocencia".

Limouri y otras seis personas se encuentran en detención preventiva en el marco de la investigación judicial abierta por su presunta vinculación en la manipulación de las papeletas electorales.

La investigación se abrió a raíz de denuncias presentadas el mismo día de la votación, después de que un responsable de una mesa electoral de Tánger fuera sorprendido con una bolsa que contenía papeletas, así como de la difusión de un video en el que aparece una urna transparente con varios sobres blancos en su interior.

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Las elecciones transcurrieron en general con normalidad, aunque se registraron algunos incidentes aislados, entre ellos los investigados en Tánger. El PAM obtuvo 97 escaños, según los resultados oficiales, en unos comicios marcados por una abstención del 62 %, la más alta en dos décadas.

El rey Mohamed VI encargó el pasado miércoles a Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinadora de la dirección colegiada del PAM, la formación de Gobierno, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Marruecos.

Mansouri concluyó las consultas con los partidos con representación parlamentaria, salvo los islamistas del PJD y la Coalición de Izquierdas, que estarán en la oposición, y ahora se espera que el Consejo Nacional del PAM defina los acuerdos para la futura coalición de Gobierno.