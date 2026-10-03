Aliados del Ejército de Etiopía dicen haber retomado el principal aeropuerto de Tigré

"Hemos tomado el control total del Aeropuerto de Mekelle Alula Aba Nega. Actualmente estamos liberando la ciudad de Mekelle", dijo a última hora del viernes la milicia progubernamental Fuerzas de Paz de Tigré (FPT) en su cuenta de la red social X.

Tras ello, las FPT afirmaron que la paz "está a la vuelta de la esquina" y que los líderes del rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) "han huido hacia Eritrea".

El viernes, la misma milicia dijo que estaba avanzando hacia Mekelle, después de tomar la localidad de Milazat, situada a unos 20 kilómetros al sureste de la capital tigrina.

Las fuerzas etíopes y sus milicias aliadas han logrado rápidos avances en Tigré desde que estallaron los enfrentamientos contra el FPLT, que anunció una “guerra defensiva” el 23 de septiembre.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (ALO)— para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

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Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022 que enfrentó al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

A ello se suma la ruptura de relaciones con Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de financiar a grupos rebeldes etíopes, algo que Asmara niega.