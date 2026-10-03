Arranca en Madrid manifestacíon por vivienda y este sábado habrá más de 50 en toda España

Las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas se producen tras el rechazo este viernes en el Congreso a los decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda y el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para decidir si adelanta las elecciones previstas para 2027.

En Madrid la manifestación arrancó pasadas las 12.00 hora local con cuatro columnas en dirección a la Plaza de Cibeles.

Esta marcha, encabezada por una pancarta que llama "Hacia la huelga general", es una de las más de 50 manifestaciones que se van a celebrar a lo largo de este sábado en distintas ciudades de España para reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los fondos buitres.

En declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu destacó que esta movilización es gracias a Maricarmen, a su valentía y su ejemplo, que ha hecho "prender la chispa", en referencia a la anciana madrileña desahuciada el pasado 23 de septiembre y que gracias a la presión social podrá volver a su casa.

"Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él", subrayó Racu.

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En Cataluña (noreste), los activistas por la vivienda están inmersos en los preparativos de una manifestación para este sábado por la tarde en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con llamamientos específicos a sindicatos, comités de empresa, asociaciones vecinales y universitarios.

Está previsto que la protesta de L'Hospitalet, donde en las últimas semanas se han producido dos suicidios relacionados con desahucios, sea la más multitudinaria de Cataluña, aunque se han convocado también manifestaciones en Girona, Badalona y otras poblaciones de menor tamaño, sobre todo del entorno de Barcelona.

Mientras, el presidente de la patronal española (CEOE), Antonio Garamendi, expresó este sábado su respeto a las protestas por la vivienda, pero adelantó que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general porque, a su juicio, eso sería "ilegal".