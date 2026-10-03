Ataques aéreos atribuidos a la coalición liderada por Riad sacuden la capital yemení

Los ataques tuvieron como objetivo posiciones militares hutíes en las afueras de Saná, incluyendo cuarteles en el monte Nahdain, en el sur de la capital; el monte Attan, en el oeste, y las montañas Sairf, en el noreste de la urbe, según las fuentes, al tiempo que la televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó de lo que denominó una "agresión saudí contra la capital, Saná".

Hasta el momento, se desconoce la magnitud de los daños por estos ataques y si hay víctimas.

Los ataques aéreos se produjeron en medio de una nueva escalada de los combates en el Yemen, con las fuerzas gubernamentales y los combatientes hutíes enfrentándose en varios frentes, especialmente en la provincia suroccidental de Taiz.

Estas acciones, que no han sido confirmadas aún por la coalición militar, se producen horas después de que los rebeldes lanzaran varios ataques contra el sur de Arabia Saudí, que provocaron heridas a un residente asiático y daños en diferentes edificios, incluidos una escuela.

Los hutíes, grupo respaldado por Irán, mantienen una campaña de ataques desde este verano contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, a quien además imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.

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Esto coincide con el avance de los insurgentes, que han tomado posiciones estratégicas en la costa occidental del Yemen, después de que los rebeldes lanzaran hace un mes una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení.

Las posiciones conseguidas han permitido a los insurgentes dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida con una campaña de bombardeos de la coalición militar capitaneada por Riad y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines.