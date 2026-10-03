Copiloto de Flydubai fue apartado de volar en su nativo Omán por extremismo, según medio

Citando a una "fuente informada", el copiloto -cuya identidad responde a las siglas H.A.H- abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico, según Al Arabiya, una información que contrasta con las aportadas por el medio estadounidense CNN.

La fuente de Al Arabiya añadió que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.

Una fuente diplomática regional -no identificada- dijo a CNN que el sospechoso fue apartado de la formación de pilotos debido a la preocupación por sus ideas radicales y se le asignó otro puesto en Oman Air.

Según el medio, el piloto nació en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos.

Una fuente israelí dijo a CNN que el sospechoso llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses, y que había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

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Hasta el momento, Flydubai solo ha reaccionado diciendo que una investigación oficial es la que esclarecerá lo sucedido.

Lo que aún no queda claro es cómo el copiloto, que ahora se encuentra en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades, por lo que, de confirmarse, supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil emiratí.

Tampoco se conocen los motivos por los que el copiloto cometió supuestamente esa acción contra el capitán de la aeronave.

Ayer, la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, en inglés) emiratí recalcó que no se pronunciará sobre "ningún detalle o información que circule" y que pudiera "prejuzgar" los resultados de la investigación sobre el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv.

El Gobierno israelí calificó lo ocurrido de "atentado", al tiempo que Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, tildó el incidente de acto "terrorista", y alabó la labor "heroica" del piloto indio Smit Machchhar por evitar "una posible catástrofe".

La Fiscalía General emiratí anunció la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en este vuelo de Flydubai en el que, según Israel, un piloto intentó estrellar la aeronave.

Hasta el momento, Arabia Saudí -que asumió el inicio de las investigaciones junto a Abu Dabi aunque la competencia exclusiva corresponde ahora a Emiratos- confirmó que el copiloto apuñaló al piloto -sin detallar con qué arma- y añadió que los dos, que estaban en el hospital de la ciudad saudí de Tabuk, ya habían sido de alta y habían viajado a la capital de Emiratos.

Ayer, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, Machchhar recordó que sintió como el avión "iba en picado" en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo para salvar a los pasajeros.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer en un vídeomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el altercado en el vuelo "fue enviado por alguien" y afirmó categóricamente que "quien lo haya enviado lo pagará muy caro".

El mandatario apuntó, además, que el atacante "se había radicalizado islámicamente", sin dar más detalles sobre él, y reiteró -como ha venido haciendo en los últimos días- que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.