Dos iraníes acusados de complot para atacar a comunidad judía británica siguen retenidos

Se trata de Salam Ahmadyan, de 36 años y residente en Liverpool, y Rahman Salehi, de 34 años y con domicilio en Salford (norte de Inglaterra), arrestados en Manchester el pasado 20 de septiembre.

Los dos comparecieron hoy ante la corte de Westminster, donde debieron confirmar sus nombres, fechas de nacimiento y domicilio.

Al término de la vista judicial, la jueza Nina Tempia dispuso que Ahmadyan y Salehi permanezcan retenidos hasta comparecer el 23 de octubre ante el tribunal penal de Old Bailey (Londres).

Los dos fueron acusados ayer de llevar a cabo actos preparatorios para cometer acciones terroristas y para ello, según las fuerzas del orden, habrían estado en contacto con otro país, posiblemente Irán.

Antes del 20 de septiembre, Salehi y Ahmadyan tenían la intención de cometer actos de terrorismo o ayudar a otra persona a cometerlos, por lo que realizaron preparativos para materializar los atentados, según un comunicado divulgado anoche por la Policía Metropolitana de Londres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las acciones que tomaron figuraron la comunicación con terceros mediante aplicaciones cifradas para adquirir componentes destinados a fabricar un artefacto explosivo casero, obtener un documento que indicaba los pasos para fabricar la bomba, conseguir material audiovisual con instrucciones para fabricar o montar un artefacto explosivo improvisado, adquirir líquidos y equipos necesarios para la fabricación o montaje de dicho artefacto.

También habrían utilizado internet para identificar e investigar posibles objetivos de ataque, recopilar imágenes, planos y mapas, así como realizar labores de reconocimiento en posibles lugares de ataque.

Los dos acusados llegaron en pequeñas embarcaciones -en aguas del Canal de la Mancha- en 2020 y 2023, según la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

"Estos sucesos recientes son un crudo recordatorio de las amenazas que se ciernen sobre este país, tanto por parte de terroristas como de actores estatales extranjeros. Dos sospechosos han sido acusados ​​de planear un atentado terrorista contra comunidades judías en Manchester. Esta noticia resultará profundamente angustiosa para nuestras comunidades judías", añadió anoche la ministra en una declaración.

"El hecho de que ambos sospechosos llegaran en pequeñas embarcaciones hace varios años nos recuerda la importancia de nuestra labor incansable para combatir la inmigración ilegal en el país. Aunque las cifras han disminuido, sé que debemos hacer más", admitió.

La ministra subrayó que el Reino Unido afronta diversas amenazas graves por parte del régimen iraní, que busca atentar contra las comunidades judías e intenta silenciar a sus críticos en el extranjero.