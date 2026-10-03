Dos muertos y tres heridos en Lugansk tras un ataque de Kiev

"En la carretera Lugansk-Alchevsk, un vehículo aéreo no tripulado enemigo atacó un camión, causando la muerte del conductor y un pasajero”, escribió en redes sociales el gobernador local, Leonid Pásechnik.

En ese incidente, agregó, sobrevivió solo una persona que se encuentra ahora hospitalizada.

Otros dos heridos fueron registraros en ataques con drones contra otro camión y un turismo, dijo Pásechnik.

En los ataques ucranianos recibieron daños varios edificios y infraestructuras civiles, señaló.

Mientras, en la vecina Donetsk informaron hoy de cortes de luz y agua como consecuencia de los golpes asestados por Kiev contra la infraestructuras regional.