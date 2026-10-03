Egipto llama a impulsar comercio intraafricano ante bajo peso de intercambios entre países

En su discurso en el Foro Alamein África, que Egipto acoge por primera vez en la ciudad mediterránea del Nuevo Alamein, en el norte del país, Al Sisi recalcó que "el sector privado africano es el mayor motor y más relevante de las economías del continente ya que contribuye con más del 70 % del PIB de África".

Pero lo que es "llamativo" -apuntó- es que "alrededor del 85 % de las transacciones del sector privado africano se efectúan con empresas de fuera del continente, además más del 50 % de las empresas menores y medianas no tienen datos suficientes sobre las oportunidades disponibles en los mercados africanos vecinos".

Esto les lleva a que busquen "tratos comerciales en mercados internacionales lejanas en lugar de mercados de los países africanos cercanas", exclamó.

Aseveró, igualmente, que "a pesar de los acuerdos y gestiones comerciales que vinculan los países del continente, el porcentaje entre ellos no supera el 18 % del total del comercio del continente africano en los últimos años. De ahí, surgió la idea de organizar este foro para que sea el puente fundamental para romper con el aislamiento", una cita que se repetirá cada dos años.

"Africa es un continente joven y vital donde el porcentaje de los jóvenes es de alrededor del 65 %, y tiene recursos naturales y humanos de gran dimensión, y cuenta con países que inmersos de forma activa e influyen de forma creciente con el mundo. (...) El continente aspira un mundo donde reina la paz y la estabilidad en lugar de ser cargado con resultados de crisis mundiales de las que no ha sido parte pero sufre sus secuelas negativas", zanjó.