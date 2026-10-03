El jefe del Ejército de Uganda ofrece apoyo militar a Etiopía contra los rebeldes de Tigré

"Estamos decididos a apoyar a nuestros hermanos etíopes en este último conflicto. Si el liderazgo etíope solicita nuestra asistencia, desplegaremos a las invencibles UPDF", publicó Kainerugaba en su cuenta de la red social X.

Unos días antes, el 30 de septiembre, el jefe del Ejército ugandés mostró su apoyo al Gobierno etíope, aunque entonces pidió el cese "inmediato" de las hostilidades y respetar los Acuerdos de Paz de Pretoria, que puso fin al conflicto que tuvo lugar en la misma región entre 2020 y 2022.

Aquella guerra, que enfrentó al FPLT y al Gobierno etíope, dejó al menos 600.000 personas muertas, según la Unión Africana (UA).

Si bien Kainerugaba mostró su apoyo público al FPLT en aquel conflicto, rebajó su discurso tras los acuerdos de Pretoria.

Kainerugaba es hijo del presidente ugandés, Yoweri Museveni, de 82 años, que lleva en el poder desde 1986 y cuyo régimen está marcado por las denuncias de represión contra la oposición, restricciones al espacio cívico y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.