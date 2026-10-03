El Legislativo de Bolivia destituye al fiscal general detenido y designa un interino

En una sesión instalada cerca de la medianoche del viernes, el Legislativo primero destituyó a Mariaca, lo que fue posible tras la aprobación horas antes de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para incorporar un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.

Posteriormente, después de varias horas de deliberación y unas cinco votaciones entre tres candidatos propuestos por las fuerzas con representación en el Legislativo, esta madrugada fue elegido Urioste como fiscal general interino "con más de dos tercios", dijo a los medios el presidente del Senado, Diego Ávila.

Ávila mencionó que Urioste tomará juramento el lunes y permanecerá en funciones hasta que el Parlamento designe a un nuevo fiscal general titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.

La ley que permitió suspender a Mariaca fue tratada por separado el viernes en las cámaras de Senadores y Diputados y promulgada de inmediato por el presidente del país, Rodrigo Paz.

La nueva norma y la destitución de Mariaca fueron objetadas sobre todo por legisladores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) que son afines al vicepresidente, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno.

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Mariaca fue elegido fiscal general para un periodo de seis años en octubre de 2024, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El ahora exfiscal general fue detenido el miércoles, acusado por el Gobierno boliviano de supuestamente liderar una "organización criminal" para proteger al "narcoterrorismo" en el país.

Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

Además de Mariaca, hay al menos otros 13 detenidos, incluidos tres fiscales, dentro de estas investigaciones.

Mariaca y otros tres acusados por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal comparecen este sábado ante un juez cautelar.

El viernes, Paz sostuvo que hay que "reconstruir" la Justicia boliviana porque hubo algunos operadores "que, a través del crimen organizado, quieren controlar instituciones del Estado que se deben a su pueblo y no a grupos ilícitos de orden nacional" e "internacional".