Frodo y Sam revolucionan la Comic-Con Málaga: Hasta 225 euros por una foto conjunta

Aunque no será hasta la tarde del domingo cuando ambos se reúnan ante el público en una conferencia para recordar su experiencia en la famosa trilogía, desde este sábado ambos participan en las fotos y firmas pagadas, con un precio de 125 euros cada una en el caso de Wood y de 100 euros si se quiere el recuerdo de Astin.

En medio de grandes medidas de seguridad que han imposibilitado tomar imágenes de los actores durante la firma a los fans, como sí se ha podido hacer con el resto de estrellas que pasan por la convención, iban entrando los afortunados que habían logrado su hueco durante las reservas previas en la web.

Al llegar, les esperaba el pago con tarjeta antes de poder entrar a conocer a sus ídolos.

Al terminar la fila de las reservas, ha llegado el turno de quienes no lo lograron, que han esperado desde las 5.00 de la mañana, los más madrugadores.

En la jornada con más afluencia de público de esta convención que acoge Málaga (sur de España), las carreras en la apertura de puertas han recordado a las del año pasado, tanto para conseguir la firma de Wood y Astin como para hacerse con uno de los exclusivos Funkos o para ser los primeros en la fila del panel de Disney.

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Esa presentación, la de Disney, es el otro gran atractivo de la jornada, ya que Paul Bettany compartirá nuevos detalles sobre Vision Quest, la próxima serie de Marvel Television.

Entre las estrellas que pasarán este sábado por la convención figuran Casper Van Diem, Michael Ironside, Richard Dean Anderson, Christopher Lambert, Denise Richards o Jake Busey, entre otros.